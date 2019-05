Bsirske zum 1. Mai: Öffentliche Aufträge nur an Unternehmen mit Tarif

HAMBURG (dpa-AFX) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat zum Tag der Arbeit eine Stärkung der Tarifbindung in Deutschland gefordert. "Öffentliche Aufträge sollten künftig nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden", erklärte er am Mittwoch. Hier seien nicht nur Gewerkschaften gefragt, sondern auch die Politik. Bsirske warb außerdem für den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgesehenen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Heil stelle sich mit seinen Plänen für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung an die Seite der Menschen mit niedrigen Einkommen, lobte er.

Bsirske sollte am Mittag auf der großen Mai-Kundgebung von Verdi in Hamburg sprechen. Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung an diesem Tag für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Bsirske rief auch zur Beteiligung an der Europawahl auf, die in diesem Jahr richtungsweisend sei. Klimawandel, Finanzkrisen, Flüchtlingsbewegungen, Terrorismus und internationale Handelskonflikte erforderten ein Mehr an Zusammenarbeit./tam/DP/jha