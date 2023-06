BSW: Photovoltaik in Deutschland boomt erneut zweistellig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands Nachfrage nach Solarstromanlagen wird in diesem Jahr das siebte Jahr infolge prozentual zweistellig wachsen, die Nachfrage nach Solarbatterien sogar im fünften Jahr exponentiell. So lautet die jüngste Prognose des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW). Neben immer mehr und immer größeren Solarparks hätten in den vergangenen Jahren vor allem private Immobilieneigentümer zu den wichtigsten Treibern der Energiewende gezählt. Ihre Nachfrage nach Photovoltaik-Systemen und Solarspeichern habe sich zwischen 2022 und 2019 mehr als verdreifacht, gehe aus Auswertungen des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur hervor.

77 Prozent der Immobilieneigentümer könnten sich inzwischen die Anschaffung einer Solaranlage zur Strom- und/oder Wärmeerzeugung vorstellen. Mehr als jeder Fünfte von ihnen plane sie bereits in den kommenden zwölf Monaten, so das Ergebnis einer Ende Mai durchgeführten YouGov-Repräsentativbefragung im BSW-Auftrag. "Beinahe alle Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Solarsysteme sind preiswert, die Zahl der Fachkräfte steigt, die Liefersituation hellt sich auf und Marktbarrieren werden zunehmend abgebaut", sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Wachstumsrisiken sah er für den Fall, dass diese Entwicklungen ins Stocken geraten und in gestiegenen Finanzierungskosten aufgrund hoher Zinsen. Auch jüngste Marktzahlen wiesen aber in Richtung Wachstum: Allein im Heimsegment seien im ersten Quartal mit rund 159.000 Photovoltaik-Systemen um 146 Prozent mehr Solarstromanlagen in Betrieb genommen worden als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der neu installierten Solarstromspeicher werde bereits Ende Juni die Zahl der im Gesamtjahr 2022 installierten Solarbatterien überschreiten, erwartete der Verband.

