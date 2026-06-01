DAX24.869 +0,3%Est506.058 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -6,5%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.455 -1,3%Euro1,1619 +0,2%Öl96,31 -1,1%Gold4.463 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung
Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BSW wirft ARD und ZDF Benachteiligung in Talkshows vor

04.06.26 10:02 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wirft ARD und ZDF vor, die Partei in politischen Talkshows zu benachteiligen. In einem Schreiben an die öffentlich-rechtlichen Sender kritisieren die Parteivorsitzenden Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali die Einladungspraxis und fordern eine stärkere Berücksichtigung von BSW-Vertretern. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Das BSW beklagt, dass andere Parteien im Vergleich viel häufiger eingeladen würden, "als ihr Wahlergebnis im Verhältnis zu unserem bei der letzten Bundestagswahl rechtfertigen würde". Die Partei sei in das Europaparlament sowie drei Landesparlamente eingezogen und beteilige sich an einer Landesregierung. "Das BSW repräsentiert damit Millionen Wählerinnen und Wähler."

ARD und ZDF halten dagegen

Die ARD wies die zugrunde liegende Argumentation zurück. "Talkshows sind keine Ersatzparlamente", teilte der Senderverbund auf Anfrage der dpa mit. Außerhalb von Wahlkampfzeiten sei die Parteizugehörigkeit nur eines von mehreren Kriterien für die Auswahl von Gästen. Ausschlaggebend sei, ob Parteienvertreter etwas Relevantes zum jeweiligen Thema der Sendung beitragen könnten.

Das ZDF teilte auf dpa-Anfrage mit, grundsätzlich gelte, dass die Redaktionen von "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" nach journalistischen Kriterien über die Auswahl ihrer Gäste entscheiden würden. "Ausschlaggebend sind dabei die Themen der jeweiligen Sendung sowie die Frage, welche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dazu relevante Perspektiven und besondere Expertise einbringen können oder politische Verantwortung tragen."

BSW verweist auf eigene Auswertung

Das BSW stützt seine Vorwürfe auf eine Auswertung der Talkformate "Markus Lanz", "Maybrit Illner", "Maischberger", "Caren Miosga" und "Hart aber fair". Nach Angaben der Partei kamen Vertreter von CDU und CSU seit Jahresbeginn 76-mal in den Sendungen zu Wort, SPD-Politiker 46-mal. Für die Grünen verzeichnet das BSW 20 Auftritte, für die FDP 7 sowie für AfD und Linke jeweils 8. Das BSW selbst sei nur einmal vertreten gewesen.

Eine Auswertung der dpa kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Je nach Zählweise - etwa von Ex-Parteimitgliedern - ergeben sich leichte Abweichungen.

Wagenknecht sprach von einem "Affront gegenüber unseren 2,5 Millionen Wählern". Dies sei zudem "ein krasser Verstoß gegen den Auftrag, den die Sender haben", sagte sie der dpa./svv/DP/jha