BTCS Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BTCS Spolka Akcyjna Bearer hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen PLN umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BTCS Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von -0,020 PLN in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,51 Millionen PLN, gegenüber 4,38 Millionen PLN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 65,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net