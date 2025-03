Buch: Neue Säule-2-Anforderungen gelten ab 2027

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Aussage ihrer Chefin Claudia Buch ab dem nächsten Jahr eine vereinfachte Methodik zur Bestimmung der Kapitalanforderungen unter der so genannten Säule 2 anwenden, die ab 2027 gelten werden. Wie Buch in einem Blog auf der EZB-Website schreibt, soll die Methodik in diesem Jahr intern getestet werden. "Wir rechnen nicht damit, dass die neue Methode zu abrupten Änderungen an den Kapitalanforderungen führen wird", schreibt Buch. Die Säule-2-Anforderungen würden weiterhin die individuellen Risikoprofile der Institute und deren interne Mechanismen zur Kontrolle dieser Risiken widerspiegeln.

Buch zufolge verkürzt sich der Prozess von vier auf drei Stufen, wobei entscheidende Bausteine weiterhin der laufende Aufsichtsprozess SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) und der Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) sein werden. "Während Informationen aus den ICAAP-Ergebnissen der Banken die Anforderung an Säule 2 nicht mehr direkt beeinflussen werden, wird die aufsichtliche Bewertung der Qualität der ICAAPs der Banken weiterhin in die SREP-Bewertungen der Geschäftsmodelle, der internen Governance und des Gesamtrisikomanagements einfließen", erläutert Buch.

Die Abkürzung des Prozesses soll nach ihrer Aussage die Diskussion zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Bankmanagement prägen und es den Banken erleichtern, die Ergebnisse von Säule 2 zu verstehen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus werde die neue Methodik potenziell seit langem bestehende Schwachstellen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit internen Kontrollen oder Governance-Problemen, wirksamer angehen.

March 11, 2025