TUI-Aktie in Rot: Was Buchungsflaute und Chartbild für Anleger bedeuten

Buchungsflaute

21.07.26 13:30 Uhr

Nach der Gewinnwarnung bleibt die TUI-Aktie im Fokus, während Analysten und Chartbild ein geteiltes Bild zeichnen.

• Das Kursbild der TUI-Aktie bleibt volatil, mit einem Abwärtstrend, bis sich das Buchungsverhalten normalisiert, wobei die Quartalszahlen im August einen wichtigen Impuls liefern könnten.

• Barclays hob das Kursziel für TUI Anfang Juli auf 10 Euro an und sieht weiterhin operatives Potenzial, trotz geopolitischer Risiken und unsicherer Buchungslage.

• TUI hat die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund schwächerer Buchungen im Sommergeschäft gekappt, das Chartbild bleibt angespannt.

TUI kappte die Gewinnprognose wegen schwächerer Buchungen im Sommergeschäft

Barclays hob das Kursziel Anfang Juli dennoch auf 10 Euro an

Das Chartbild bleibt angespannt

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TUI hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt, und die Aktie des Reisekonzerns bleibt seither ein Fall für Anleger mit stabilen Nerven. Auslöser ist eine deutliche Zurückhaltung im Buchungsverhalten europäischer Urlauber, während der Krieg am Persischen Golf ganze Reiseziele im östlichen Mittelmeerraum belastet.

Parallel dazu hat Barclays das Kursziel für die TUI-Aktie zuletzt angehoben und signalisiert damit eine deutlich optimistischere Sicht, als der Kursverlauf der vergangenen Monate vermuten lässt. Für Anleger stellt sich damit die Frage, welches der beiden Signale den nächsten Kursimpuls liefert.

Buchungszurückhaltung trifft das Sommergeschäft

TUI hatte die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits im April deutlich zurückgenommen und rechnet seither mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro, nach zuvor angepeiltem Wachstum gegenüber den 1,41 Milliarden Euro aus dem Vorjahr. Am 13. Mai 2026 bekräftigte der Konzern in Hannover, dass sich das kurzfristige Buchungsverhalten seiner Kunden verfestigt. Nach eigenen Angaben hatte zu diesem Zeitpunkt noch knapp die Hälfte der Sommerreisenden gar nicht gebucht. TUI-Chef Sebastian Ebel setzt seither auf höhere Durchschnittspreise, um die ausgesetzte Umsatzprognose auszugleichen, traut sich aber weiterhin keine neue Vorhersage zu.

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Barclays sieht deutlich mehr Potenzial

Die britische Investmentbank hob das Kursziel für die TUI-Aktie am 8. Juli 2026 von 9 auf 10 Euro an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Barclays begründet den Schritt unter anderem mit dem für den Sommer 2026 bereits abgesicherten Kerosinbedarf von 83 Prozent, was dem Konzern Planungssicherheit bei einem der größten Kostenblöcke gibt. Die Bank sieht in TUI trotz der schwächeren Buchungslage operativ intaktes Terrain, auch wenn geopolitische Risiken im Nahen Osten die gesamte Reisebranche weiter belasten.

TUI-Aktie: Chartbild bleibt angespannt

Fundamental bleibt der Rahmen unverändert: Die TUI-Aktie bewegt sich seit der Prognosekürzung im April in einer Spanne, die von den schwachen Buchungszahlen und den nur langsam nachlassenden geopolitischen Risiken geprägt wird. Erst wenn sich das Buchungsverhalten der Kunden erkennbar normalisiert, dürfte auch das Chartbild wieder Spielraum nach oben bekommen. Am Dienstag dominiert weiterhin der Abwärtstrend: Via XETRA verliert das Papier zeitweise 0,92 Prozent auf 6,86 Euro.

Der nächste konkrete Prüfstein folgt mit den Zahlen zum dritten Quartal, die TUI im August 2026 vorlegen will. Sie werden zeigen, ob sich das kurzfristige Buchungsverhalten der Kunden normalisiert oder ob der Konzern seine vorsichtige Linie beibehalten muss.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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