Anthropic-Aktie vor dem Börsengang: Was hinter den Milliardenverlusten steckt

Buchverlust vor dem IPO

21.10.26 10:32 Uhr

Anthropic wächst rasant und bereitet einen möglichen Börsengang vor. Doch zwischen den ambitionierten Erwartungen und den wirtschaftlichen Verpflichtungen liegen einige offene Fragen.

• Die Bewertung des Börsengangs ist umstritten und hängt von zukünftigen Wachstumsannahmen ab; ein möglicher Start könnte vor Thanksgiving erfolgen, wobei die tatsächliche Bewertung erst nach Veröffentlichung des öffentlichen Prospekts klarer wird.

• Das operative Geschäft wächst stark, jedoch steigen die Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur erheblich, während langfristige Abnahmeverpflichtungen und Kundenabhängigkeiten die finanzielle Flexibilität belasten.

• Der Nettoverlust von Anthropic im ersten Halbjahr 2026 ist größtenteils buchhalterisch bedingt und beruht auf Wertänderungen von Finanzinstrumenten, nicht auf tatsächlichen Geldabflüssen.

Großteil des Verlusts fließt gar nicht als Geld ab

Rechenverträge binden das Unternehmen auf Jahre

Vor dem Börsengang wird um die Bewertung gerungen

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Das KI-Unternehmen Anthropic hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, nach einem Minus von 13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einem Entwurf des Börsenprospekts hervor, über den das Wall Street Journal am Dienstag berichtete. Ein Großteil des Verlusts ist allerdings auf bilanzielle Effekte zurückzuführen.

Anthropic-Verlust: Ein Großteil ist buchhalterisch bedingt

Rund 72 Milliarden US-Dollar des Halbjahresverlusts entfallen dem Bericht zufolge auf bilanzielle Aufwendungen, die an Wertänderungen von Wandelanleihen und anderen Finanzierungsinstrumenten hängen. Dabei handelt es sich nicht um einen tatsächlichen Geldabfluss.

Der Hintergrund: Wandelinstrumente stehen zum beizulegenden Zeitwert in der Bilanz. Steigt der Unternehmenswert, erhöht sich also auch ihr Wert und damit der verbuchte Aufwand. Ohne diese Posten ergibt sich rechnerisch ein Verlust von rund 8,7 Milliarden US-Dollar. Bereits 2025 stammten laut Prospektentwurf mehr als 34 Milliarden US-Dollar des Nettoverlusts von 42 Milliarden US-Dollar aus Wertanpassungen von Verbindlichkeiten. Wer den Verlust einordnet, muss deshalb auch die Folgen früherer Finanzierungsrunden berücksichtigen.

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Umsatz wächst, Rechenverträge erhöhen den Kostendruck

Operativ wächst das Geschäft deutlich: Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf rund 16,3 Milliarden US-Dollar, nach 1,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig legten die Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur auf knapp 9 Milliarden US-Dollar zu. Damit übertrafen sie bereits die 7,3 Milliarden US-Dollar des gesamten Jahres 2025. Das Geschäft wächst also, doch die Kosten für den Betrieb der Modelle steigen ebenfalls.

Zusätzlich belasten langfristige Abnahmeverpflichtungen die finanzielle Flexibilität. Anthropic hat Zusagen über 111,1 Milliarden US-Dollar an Google und 110 Milliarden US-Dollar an Amazon Web Services gemacht, die auch dann zahlbar sind, wenn das Unternehmen die vereinbarten Kapazitäten nicht nutzt. Als Risiko nennt der Prospekt unter anderem, dass die Abhängigkeit von wenigen Partnern und Zulieferern zu Interessenkonflikten führen und den Zugang zu Rechenkapazität beeinträchtigen könne.

Hinzu kommt die Konzentration auf wenige Kunden: Rund 20 Prozent der Halbjahreserlöse stammen von zwei Kunden. Sollte einer davon wegfallen, würde das Anthropic treffen, während sich die langfristigen vertraglichen Verpflichtungen nicht ohne Weiteres reduzieren ließen.

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Bewertung und Zeitplan für den Börsengang

Wie hoch Anthropic an der Börse bewertet werden könnte, ist angesichts des starken Wachstums und der hohen Kosten umstritten. Auf dem Investorentag in der vergangenen Woche meldete das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz von 16,8 Milliarden US-Dollar, 45 Prozent mehr als im Vorquartal, und auf bereinigter Basis Profitabilität. Nach den jüngsten Zahlen erwogen einige Investoren laut Reuters eine niedrigere Bewertung und diskutierten rund 1,5 Billionen US-Dollar statt der zuvor genannten rund 2 Billionen US-Dollar.

Auch die Einschätzungen externer Analysten zeigen, wie stark die Bewertung von den künftigen Wachstumsannahmen abhängt. New-Constructs-Analyst Kyle Guske II hatte zuletzt erklärt, er sehe im mittleren Szenario einen Eigenkapitalwert von 1,1 Billionen US-Dollar. Für eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar wären demnach von 2028 bis 2035 jährliche Umsatzsteigerungen von rund 56 Prozent nötig.

Unterdessen könnte der Börsengang näher rücken. Bloomberg hatte Anfang Oktober berichtet, die Vermarktung könne frühestens in der Woche ab dem 9. November beginnen. Ein Handelsstart wäre dann vor Thanksgiving am 26. November möglich. Anthropic selbst teilte nach der vertraulichen Einreichung am 1. Juni lediglich mit, dass der Börsengang von den Marktbedingungen abhänge. Damit bleibt die Bewertung der zentrale Streitpunkt. Entscheidend ist dabei die Annahme, dass das Wachstum trotz der hohen Fixkosten anhält.

Was die Zahlen für Anleger bedeuten

Für die Beurteilung des Börsengangs ist der Nettoverlust nur bedingt aussagekräftig, weil er vor allem die gestiegene Bewertung früherer Finanzierungsinstrumente abbildet. Wichtiger sind das operative Ergebnis, der Cashflow und das Verhältnis von Umsatz zu Rechenkosten. Entscheidend ist also, ob jeder zusätzliche Umsatzdollar mehr einbringt, als die dafür nötige Rechenleistung kostet.

Die festen Abnahmeverpflichtungen wirken dabei in beide Richtungen: Wächst der Umsatz weiter, verteilen sich die Kosten auf eine größere Basis. Lässt die Nachfrage dagegen nach oder fällt ein Großkunde weg, bleiben die Zahlungen dennoch fällig. Auch die Bewertung muss vor diesem Hintergrund eingeordnet werden: Eine Bewertung von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar entspräche rechnerisch etwa dem 22- bis 30-Fachen des auf das Jahr hochgerechneten Umsatzes aus dem dritten Quartal.

Allerdings stammen die bislang bekannten Zahlen aus einem nicht öffentlichen Prospektentwurf und einer Investorenpräsentation. Anleger sollten daher den öffentlichen Prospekt abwarten, den Anthropic mindestens 15 Tage vor Beginn der Vermarktung veröffentlichen muss, und die Preisspanne anhand der dort ausgewiesenen Zahlen beurteilen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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