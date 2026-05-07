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Airbnb-Aktie fester: Leichtes Wachstum bei Umsatz und Gewinn - Erwartungen verfehlt

08.05.26 15:36 Uhr
NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie höher: Solides Ergebnis - aber keine großen Sprünge bei Umsatz und Gewinn | finanzen.net

Für Airbnb-Investoren wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend, denn der Zimmervermittler hat seine aktuellen Geschäftszahlen präsentiert.

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Airbnb hat im ersten Quartal 2026 ein Gewinnplus erwirtschaftet. Nach einem EPS von 0,25 US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal nun 0,27 US-Dollar je Anteilsschein und verfehlte damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf einen Gewinn von 0,304 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.

Der Umsatz lag mit 2,67 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (2,62 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte Airbnb noch 2,27 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,81 Prozent fester bei 141,60 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com, Ink Drop / Shutterstock.com

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