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Für Airbnb-Investoren wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend, denn der Zimmervermittler hat seine aktuellen Geschäftszahlen präsentiert.

Airbnb hat im ersten Quartal 2026 ein Gewinnplus erwirtschaftet. Nach einem EPS von 0,25 US-Dollar im Vorjahreszeitraum verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal nun 0,27 US-Dollar je Anteilsschein und verfehlte damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf einen Gewinn von 0,304 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.

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Der Umsatz lag mit 2,67 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (2,62 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte Airbnb noch 2,27 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ auf Vortagesniveau bei 140,46 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net