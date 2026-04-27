Bücher geöffnet

Der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten Beyond Meat hat Anlegern am Mittwoch US-nachbörslich einen Blick in seine Bücher gewährt.

Im ersten Quartal 2026 machte Beyond Meat einen Verlust von 0,06 US-Dollar je Aktie. Das Minus schrumpfte somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als das Ergebnis je Aktie noch -0,69 US-Dollar betragen hatte. Analysten hatten im Vorfeld für den Berichtszeitraum ein EPS von -0,137 US-Dollar erwartet.

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Der operative Verlust belief sich auf 41,1 Millionen US-Dollar - beziehungsweise eine operative Marge von -70,6 Prozent -, verglichen mit einem operativen Verlust von 64,4 Millionen US-Dollar (einer operativen Marge von -93,6 Prozent) im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Jahresviertel setzte Beyond Meat zudem 58,2 Millionen US-Dollar um. Die Expertenprognosen hatten sich für den Quartalsumsatz auf 58,0 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem der Produzent von veganen Fleischalternativen im Vorjahreszeitraum einen Umsatz von 68,7 Millionen US-Dollar erzielt hatte.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ geht es für die Beyond Meat-Aktie zeitweise 9,35 Prozent auf 0,9428 US-Dollar abwärts.

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Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net