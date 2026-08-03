BioNTech mit deutlichem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie gerät unter Druck

KI-Nachrichtenüberblick

• Das zweite Geschäftsquartal 2026 von BioNTech schloss überraschend mit einem Gewinn ab, trotz eines Vorjahresverlusts von 1,60 Euro pro Aktie.

• Der tatsächliche Verlust pro Aktie lag bei XXXX Euro, während Analysten einen Verlust von -2,08 Euro erwartet hatten, was die Markterwartungen übertraf.