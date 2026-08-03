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BioNTech mit deutlichem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie gerät unter Druck

BioNTech mit deutlichem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie gerät unter Druck

Am Dienstag hat der Biotechriese BioNTech seine Bücher geöffnet. So fiel die Geschäftsentwicklung im abgeschlossenen Quartal aus.

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BioNTech (ADRs)
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Für den Impfstoffhersteller BioNTech ist das zweite Geschäftsquartal 2026 erneut mit tiefroten Zahlen zu Ende gegangen. Nach einem Minus von 1,60 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum fiel im Berichtsquartal ein Minus von 3,24 Euro je Anteilsschein an. Analysten hatten für das EPS zuvor -2,08 Euro in Aussicht gestellt, die Markterwartungen wurden somit verfehlt.

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Der Umsatz lag mit 105,6 Millionen US-Dollar unterdessen deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 260,8 Millionen Euro. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld einen Rückgang auf 155,71 Millionen Euro prognostiziert.

So bewegt sich die BioNTech-Aktie

Die BioNTech-Aktie zeigt sich vorbörslich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 3,63 Prozent schwächer bei 88,90 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
01.06.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.