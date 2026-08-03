BioNTech mit deutlichem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie gerät unter Druck
Am Dienstag hat der Biotechriese BioNTech seine Bücher geöffnet. So fiel die Geschäftsentwicklung im abgeschlossenen Quartal aus.
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Für den Impfstoffhersteller BioNTech ist das zweite Geschäftsquartal 2026 erneut mit tiefroten Zahlen zu Ende gegangen. Nach einem Minus von 1,60 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum fiel im Berichtsquartal ein Minus von 3,24 Euro je Anteilsschein an. Analysten hatten für das EPS zuvor -2,08 Euro in Aussicht gestellt, die Markterwartungen wurden somit verfehlt.
Der Umsatz lag mit 105,6 Millionen US-Dollar unterdessen deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 260,8 Millionen Euro. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld einen Rückgang auf 155,71 Millionen Euro prognostiziert.
So bewegt sich die BioNTech-Aktie
Die BioNTech-Aktie zeigt sich vorbörslich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 3,63 Prozent schwächer bei 88,90 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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BioNTech (ADRs) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|UBS AG
|12.05.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.