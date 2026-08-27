BYD-Aktie im Blick: Tesla-Rivale macht niedrigeren Halbjahresgewinn - auch Umsatz rückläufig

KI-Nachrichtenüberblick

• BYD hat seine Bilanz für das erste Halbjahr veröffentlicht, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf XXX Milliarden CNY gestiegen/gesunken ist.

• Der Nettogewinn des Unternehmens kletterte/fiel auf XXX Milliarden CNY, im Vergleich zu XXX Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.