BYD-Aktie im Blick: Tesla-Rivale macht niedrigeren Halbjahresgewinn - auch Umsatz rückläufig
Der chinesische Elektroautobauer BYD hat seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. So hat sich der Konzern in den ersten sechs Monaten beim Umsatz und Gewinn geschlagen.
Werte in diesem Artikel
Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD hat seine Bilanz für das erste Halbjahr präsentiert. In den ersten sechs Monaten reduzierte der Konzern seinen Umsatz auf 344,815 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 371,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Unter dem Strich fiel das Ergebnis positiv aus: Der Nettogewinn fiel aber im Berichtszeitraum auf 12,325 Milliarden CNY. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte BYD einen Gewinn von 15,511 Milliarden CNY erzielt. Das Ergebnis je Aktie belief sich im abgelaufenen Halbjahr auf 1,35 CNY, nach 1,71 CNY im ersten Halbjahr 2025.
Da der Handel in Hongkong bereits beendet ist, konnte die BYD-Aktie dort noch nicht auf die Zahlen reagieren.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com
Aktuelle BYD Aktie News
BYD Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BYD nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.