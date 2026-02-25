DAX25.093 -0,3%Est506.166 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl70,99 ±0,0%Gold5.190 +0,5%
Bücher geöffnet

Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust

26.02.26 07:55 Uhr
Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: Umsätze von NEL ASA-Tochter scwhinden immer mehr - Rote Zahlen bleiben

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,61 EUR 0,00 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEL ASA
0,18 EUR -0,00 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt die NEL-Tochter Cavendish Hydrogen erneut einen Verlust. Das Ergebnis ja Aktie belief sich auf 0,19 Euro, nach einem Verlust von 0,13 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Die Umsätze von Cavendish beliefen sich im Berichtszeitraum auf 2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 6,5 Millionen Euro umgesetzt.

Am Mittwoch schloss die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zuletzt mit 1,13 Prozent schwächer. Vor Start des Donnerstagshandels bewegt sie sich im Tradegate-Handel nun zeitweise 1,94 Prozent leichter bei 0,6080 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 2024 Nel ASA, NEL ASA

