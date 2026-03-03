DAX24.158 +1,6%Est505.861 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +4,4%Nas22.710 +0,9%Bitcoin61.667 +4,8%Euro1,1623 +0,1%Öl81,13 -1,0%Gold5.148 +1,2%
04.03.26 15:34 Uhr
Das US-Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat über seine Ergebnisse im vierten Quartal sowie im gesamten Geschäftsjahr 2026 informiert.

Im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2026, das zum 31. Januar 2025 endete, verbuchte CrowdStrike einen Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Sicherheitsspezialist noch einen Verlust von 0,35 US-Dollar je Aktie eingefahren. Analysten hatten nun jedoch wieder mit schwarzen Zahlen gerechnet und ein Plus von 1,10 US-Dollar je Anteilsschein prognostiziert.

Die Umsätze im Berichtszeitraum bezifferte CrowdStrike auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 1,06 Milliarden US-Dollar umgesetzt, Analysten hatten nun einen Quartalsumsatz von rund 1,30 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2026 lag das EPS des Cybersecurity-Unternehmens bei -0,65 US-Dollar, nach -0,06 US-Dollar im vorangegangenen Jahr. Das war schlechter als Experten erwartet hatten, ihre EPS-Prognose hatte sich auf ein Plus von 3,71 US-Dollar je Aktie belaufen. Außerdem setzte das US-Unternehmen im Gesamtjahr 4,81 Milliarden US-Dollar um - und damit geringfügig mehr als die von Analysten prognostizierten 4,80 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr war ein Umsatz von 3,95 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden.

An der US-Börse NASDAQ zeigt sich die CrowdStrike-Aktie zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 390,15 Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

