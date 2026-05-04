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Dermapharm-Aktie legt zu: Markenarzneien treiben Gewinn deutlich an

13.05.26 08:17 Uhr
Dermapharm-Aktie gewinnt: Operatives Ergebnis wächst stärker als der Umsatz | finanzen.net

Der Pharmahersteller Dermapharm ist nach einem Umsatzrückgang 2025 mit leichten Zuwächsen in das neue Jahr gestartet.

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Dermapharm Holding SE
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Ein starkes Wachstum im margenstarken Segment mit Markenarzneien habe Rückgänge im Parallelimportegeschäft und ein leichtes Minus bei anderen Medikamenten kompensieren können, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Grünwald mit. Dabei profitierte der Konzern auch von seinen beiden jüngsten Übernahmen. Der Umsatz erhöhte sich dadurch den Angaben zufolge im ersten Quartal um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 305,8 Millionen Euro.

Operativ schlug sich Dermapharm noch deutlich besser: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte demnach um 7,5 Prozent auf 87,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg um 1,7 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen gut 45,1 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 33,2 Millionen gewesen. Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele.

Die Dermapharm-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,51 Prozent höher bei 46,95 Euro.

/tav/stk

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

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