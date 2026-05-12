DAX24.133 +0,7%Est505.836 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +0,8%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.446 +1,3%Euro1,1703 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an
Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bücher geöffnet

LEG Immobilien-Aktie tiefer: Höhere Investitionen drücken operativen Gewinn - Ausblick bestätigt

13.05.26 09:34 Uhr
LEG Immobilien-Aktie leichter: Mietwachstum stabil - Prognose bestätigt | finanzen.net

LEG Immobilien hat im ersten Quartal trotz Mietwachstums einen rückläufigen operativen Gewinn FFO verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
58,45 EUR -0,15 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund war laut Unternehmen eine "bewusste Verstetigung der Investitionen über das Geschäftsjahr hinweg", so dass die Ausgaben für Modernisierung und Instandhaltung im Vorjahresvergleich um mehr als 17 Prozent stiegen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Düsseldorfer Wohnimmobilienunternehmen dennoch. LEG Immobilien ist im MDAX notiert.

Der bereinigte operative Gewinn FFO, den das Unternehmen AFFO (adjusted FFO) nennt, sank um 6 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Er übertraf die Erwartungen, laut Konsens von Visible Alpha lagen diese bei 50,5 Millionen Euro.

Je Aktie betrug der bereinigte FFO 0,78 Euro nach 0,84. Erwartet worden war ein Rückgang, allerdings auf 0,67 Euro.

Der bereinigte FFO (AFFO) ist der um aktivierte Capex-Maßnahmen adjustierte FFO I.

Im Quartal stieg die Nettokaltmiete um 3 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, ein Anstieg auf 235 Millionen war im Konsens geschätzt worden.

Das bereinigte EBITDA legte um 6 Prozent zu auf 183,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 180 Basispunkte auf 77,4 Prozent.

Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum sieht der Konzern bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Verschuldungsgrad LTV soll weiter auf 45 Prozent sinken von 46,8 Prozent 2025. Im ersten Quartal betrug der LTV 46,2 Prozent.

Die LEG-Aktie bewegt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent im Minus bei 57,80 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

DatumMeistgelesen

Analysen zu LEG Immobilien

DatumRatingAnalyst
10:11LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
09:41LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:11LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
31.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2024LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
11.03.2024LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2023LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
15.11.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen