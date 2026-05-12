LEG Immobilien-Aktie tiefer: Höhere Investitionen drücken operativen Gewinn - Ausblick bestätigt
LEG Immobilien hat im ersten Quartal trotz Mietwachstums einen rückläufigen operativen Gewinn FFO verzeichnet.
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Grund war laut Unternehmen eine "bewusste Verstetigung der Investitionen über das Geschäftsjahr hinweg", so dass die Ausgaben für Modernisierung und Instandhaltung im Vorjahresvergleich um mehr als 17 Prozent stiegen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Düsseldorfer Wohnimmobilienunternehmen dennoch. LEG Immobilien ist im MDAX notiert.
Der bereinigte operative Gewinn FFO, den das Unternehmen AFFO (adjusted FFO) nennt, sank um 6 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Er übertraf die Erwartungen, laut Konsens von Visible Alpha lagen diese bei 50,5 Millionen Euro.
Je Aktie betrug der bereinigte FFO 0,78 Euro nach 0,84. Erwartet worden war ein Rückgang, allerdings auf 0,67 Euro.
Der bereinigte FFO (AFFO) ist der um aktivierte Capex-Maßnahmen adjustierte FFO I.
Im Quartal stieg die Nettokaltmiete um 3 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, ein Anstieg auf 235 Millionen war im Konsens geschätzt worden.
Das bereinigte EBITDA legte um 6 Prozent zu auf 183,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 180 Basispunkte auf 77,4 Prozent.
Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum sieht der Konzern bei 3,8 bis 4,0 Prozent. Der Verschuldungsgrad LTV soll weiter auf 45 Prozent sinken von 46,8 Prozent 2025. Im ersten Quartal betrug der LTV 46,2 Prozent.
Die LEG-Aktie bewegt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent im Minus bei 57,80 Euro.
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Bildquellen: LEG