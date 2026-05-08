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Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im abgelaufenen Quartal von den positiven Geschäftsentwicklungen seiner Unternehmensbeteiligungen profitiert.

Wesentlicher Treiber sei die gesteigerte Profitabilität beim Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK gewesen, teilte der SDAX -Konzern am Dienstag mit. Auch der IT-Dienstleister und Softwarehersteller DTS habe die operative Marge steigern können. So stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von MBB um über 40 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Derweil sank der Umsatz um knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro. Die Jahresziele des mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörende Unternehmens wurden bestätigt.

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