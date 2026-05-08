MBB-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinnsprung im ersten Quartal
Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im abgelaufenen Quartal von den positiven Geschäftsentwicklungen seiner Unternehmensbeteiligungen profitiert.
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Wesentlicher Treiber sei die gesteigerte Profitabilität beim Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK gewesen, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag mit. Auch der IT-Dienstleister und Softwarehersteller DTS habe die operative Marge steigern können. So stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von MBB um über 40 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Derweil sank der Umsatz um knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro. Die Jahresziele des mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörende Unternehmens wurden bestätigt.
Im XETRA-Handel notiert die MBB-Aktie zeitweise 5,08 Prozent tiefer bei 205,50 Euro.
BERLIN (dpa-AFX)
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Bildquellen: MBB SE