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Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck

29.04.26 22:05 Uhr
NASDAQ-Wert Meta-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn der Facebook-Mutter klettern deutlich - Anleger dennoch enttäuscht | finanzen.net

Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat Anlegern die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert.

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Im ersten Quartal 2026 hat Meta Platforms einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,44 US-Dollar erzielt. Damit übertraf die Facebook-Mutter die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich auf 6,67 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahresviertel hatte Meta noch ein EPS von 6,43 US-Dollar erwirtschaftet.

Umsatzseitig steht für das abgeschlossene Quartal ein Wert von 56,311 Milliarden US-Dollar in den Büchern des von Mark Zuckerberg geführten Konzerns. Hier hatten die Experten erwartet, dass sich der Quartalsumsatz von Meta auf 55,56 Milliarden US-Dollar belaufen würde, nachdem im Vorjahreszeitraum 42,31 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden.

Die Meta-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit Verlusten von 6,68 Prozent auf 624,44 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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