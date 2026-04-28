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Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat Anlegern die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert.

Im ersten Quartal 2026 hat Meta Platforms einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,44 US-Dollar erzielt. Damit übertraf die Facebook-Mutter die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich auf 6,67 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahresviertel hatte Meta noch ein EPS von 6,43 US-Dollar erwirtschaftet.

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Umsatzseitig steht für das abgeschlossene Quartal ein Wert von 56,311 Milliarden US-Dollar in den Büchern des von Mark Zuckerberg geführten Konzerns. Hier hatten die Experten erwartet, dass sich der Quartalsumsatz von Meta auf 55,56 Milliarden US-Dollar belaufen würde, nachdem im Vorjahreszeitraum 42,31 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden.

Die Meta-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit Verlusten von 6,68 Prozent auf 624,44 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net