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Meta-Aktie tiefrot: Gewinnanstieg überzeugt nur wegen Einmaleffekt - Umsatz deutlich tiefer als erhofft

Meta-Aktie tiefrot: Gewinnanstieg überzeugt nur wegen Einmaleffekt - Umsatz deutlich tiefer als erhofft

Der Techkonzern Meta hat im Rahmen der Berichtssaison seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte der Facebook-Mutter im zweiten Jahresviertel.

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p>Meta Platforms hat nachbörslich seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert: Der Gewinn je Aktie, bei dem Analysten einen Wert von 7,19 US-Dollar erwartet hatten, belief sich tatsächlich auf 10,44 US-Dollar und fiel damit besser als als erhofft. Das EPS hat aber einen Steuereinmaleffekt enthalten, ohne den der gewinn je Aktie um 3,13 US-Dollar niedriger gelegen hatte. Vor Jahresfrist hatte das EPS noch bei 7,14 US-Dollar gelegen.

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Die Erlöse entwickelten sich positiv und stiegen von 47,52 Milliarden US-Dollar auf 56,31 Milliarden US-Dollar. Die Analystenerwartungen für den Umsatz hatten zuvor bei 60,22 Milliarden US-Dollar gelegen, dieser Wert wurde deutlich unterboten.

Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 58 und 61 Milliarden US-Dollar.

Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 7,85 Prozent tiefer bei 542,83 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG