Meta-Aktie tiefrot: Gewinnanstieg überzeugt nur wegen Einmaleffekt - Umsatz deutlich tiefer als erhofft
Der Techkonzern Meta hat im Rahmen der Berichtssaison seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte der Facebook-Mutter im zweiten Jahresviertel.
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p>Meta Platforms hat nachbörslich seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert: Der Gewinn je Aktie, bei dem Analysten einen Wert von 7,19 US-Dollar erwartet hatten, belief sich tatsächlich auf 10,44 US-Dollar und fiel damit besser als als erhofft. Das EPS hat aber einen Steuereinmaleffekt enthalten, ohne den der gewinn je Aktie um 3,13 US-Dollar niedriger gelegen hatte. Vor Jahresfrist hatte das EPS noch bei 7,14 US-Dollar gelegen.
Die Erlöse entwickelten sich positiv und stiegen von 47,52 Milliarden US-Dollar auf 56,31 Milliarden US-Dollar. Die Analystenerwartungen für den Umsatz hatten zuvor bei 60,22 Milliarden US-Dollar gelegen, dieser Wert wurde deutlich unterboten.
Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 58 und 61 Milliarden US-Dollar.
Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 7,85 Prozent tiefer bei 542,83 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
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|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG