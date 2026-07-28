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Meta-Aktie tiefrot: Umsatz deutlich tiefer als erhofft - Ausblick unter den Erwartungen

Meta-Aktie tiefrot: Umsatz deutlich tiefer als erhofft - Ausblick unter den Erwartungen

Der Techkonzern Meta hat im Rahmen der Berichtssaison seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte der Facebook-Mutter im zweiten Jahresviertel.

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Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat die Wall Street mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht.

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Die Aktie verlor am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,50 Prozent auf 553,37 US-Dollar.

Umsatzprognose bleibt hinter den Erwartungen zurück

Meta stellte für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Durchschnitt mit rund 63 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Milliardeninvestitionen in KI gehen weiter

Bei der Prognose für die Investitionen in KI-Infrastruktur hob Meta lediglich das untere Ende der Spanne von 125 auf 130 Milliarden US-Dollar an. Die erwartete Obergrenze der Kapitalinvestitionen blieb unverändert bei 145 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2025 investierte der Konzern dafür rund 72 Milliarden US-Dollar.

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Meta-Chef Mark Zuckerberg verfolgt das Ziel, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI, Alphabet und Elon Musks KI-Unternehmen xAI im Bereich Künstliche Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden Dollar zu investieren - selbst auf die Gefahr hin, zu viele Rechenzentrumskapazitäten aufzubauen. Einige Experten und Anleger bezweifeln allerdings, dass sich diese Ausgaben langfristig auszahlen werden.

Werbegeschäft finanziert den KI-Ausbau

Die hohen Investitionen werden weiterhin vom boomenden Werbegeschäft getragen. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Umsatz im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Gewinn von 15,85 Milliarden US-Dollar und damit 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Nutzerbasis wächst weiter

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,6 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,56 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören neben Facebook auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Videoplattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zum Kurznachrichtendienst X.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG