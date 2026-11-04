QUALCOMM-Aktie im Sinkflug – diese Zahlen sorgen für Gegenwind

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04.11.26 22:41 Uhr

QUALCOMM präsentiert die Ergebnisse des jüngsten Quartals. Konnte der Chipkonzern die Erwartungen der Analysten erfüllen und wie reagiert die QUALCOMM-Aktie auf die Zahlen?

• Die Aktie reagierte nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich an der NASDAQ mit XXX.

• Für das Gesamtjahr 2026 wurde ein tatsächlicher Gewinn je Aktie von XXX US-Dollar erwartet, deutlich weniger als die Vorjahreszahl von 12,03 US-Dollar, während der Umsatz im Vergleich zu den Prognosen von 42,87 Milliarden US-Dollar lag.

• QUALCOMM verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von XXX US-Dollar, was über/unter den Analystenschätzungen von 2,16 US-Dollar lag, und einen Umsatzrückgang auf 11,27 Milliarden US-Dollar.

Der US-Chipkonzern QUALCOMM hat nach US-Börsenschluss am Mittwoch seine Zahlen für das zum September abgelaufene vierte Geschäftsquartal sowie das Gesamtgeschäftsjahr 2026 veröffentlicht.

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Gewinn je Aktie unter Vorjahresniveau

Beim Non-GAAP-Gewinn erzielte QUALCOMM einen Wert von 2,17 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis im Vergleich zum Analystenkonsens von 2,16 US-Dollar je Aktie leicht über den Schätzungen. Im Vorjahresquartal hatte QUALCOMM noch einen Gewinn von 3,00 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz meldete QUALCOMM einen Rückgang von 11,27 Milliarden US-Dollar auf 10,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit Erlösen von 10,15 Milliarden US-Dollar gerechnet, diesen Wert konnte der Chipriese übertreffen.

Ausblick auf das erste Quartal

Im Gesamtjahr liegen die Investitionsausgaben mit 2,49 Milliarden US-Dollar über der Schätzung von 1,86 Milliarden US-Dollar. Für das erste Quartal peilt QUALCOMM darüber hinaus einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,15 bis 2,35 US-Dollar an (Konsens: 2,32 US-Dollar) und rechnet mit einem Umsatz zwischen 10,4 und 11,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den erwarteten 10,55 Milliarden US-Dollar.

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QUALCOMM-Aktie nachbörslich unter Druck

Die QUALCOMM-Aktie reagiert auf die veröffentlichten Quartalszahlen nachbörslich an der NASDAQ mit einem Verlust von 4,88 Prozent auf 164,74 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net