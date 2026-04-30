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Rivian-Aktie gewinnt: Tesla-Rivale macht weniger Verlust und verbucht Umsatzplus

01.05.26 06:34 Uhr
NASDAQ-Wert Rivian-Aktie zieht an: Tesla-Rivale schreibt kleinere Verluste | finanzen.net

Der Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent Rivian hat seine Bücher geöffnet: Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
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Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Rivian Automotive erneut Verluste erlitten. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 US-Dollar nach einem Verlust von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Damit fiel das Minus kleiner aus als erwartet: Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,632 US-Dollar vorhergesagt.

Der Umsatz des Tesla-Rivalen lag unterdessen bei 1,38 Milliarden US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert (1,24 Milliarden US-Dollar). Experten hatten zuvor Quartalsumsätze in Höhe von 1,37 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Rivian-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der NASDAQ nachbörslich zeitweise 1,77 Prozent höher bei 16,69 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: David Becker/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com

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