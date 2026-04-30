Rivian-Aktie gewinnt: Tesla-Rivale macht weniger Verlust und verbucht Umsatzplus
Der Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent Rivian hat seine Bücher geöffnet: Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.
Werte in diesem Artikel
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Rivian Automotive erneut Verluste erlitten. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 US-Dollar nach einem Verlust von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Damit fiel das Minus kleiner aus als erwartet: Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,632 US-Dollar vorhergesagt.
Der Umsatz des Tesla-Rivalen lag unterdessen bei 1,38 Milliarden US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert (1,24 Milliarden US-Dollar). Experten hatten zuvor Quartalsumsätze in Höhe von 1,37 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Rivian-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der NASDAQ nachbörslich zeitweise 1,77 Prozent höher bei 16,69 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Rivian Automotive News
Bildquellen: David Becker/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com