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Rivian-Aktie im Minus: Trotz VW-Millionen und Umsatzplus bleiben Anleger skeptisch

01.05.26 09:36 Uhr
Rivian-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Kleineres Minus als befürchtet, aber der Cash-Burn sorgt für Sorgen | finanzen.net

Der Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent Rivian hat seine Bücher geöffnet: Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.

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Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Rivian Automotive erneut Verluste erlitten. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 US-Dollar nach einem Verlust von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Damit fiel das Minus kleiner aus als erwartet: Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,632 US-Dollar vorhergesagt.

Der Umsatz des Tesla-Rivalen lag unterdessen bei 1,38 Milliarden US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert (1,24 Milliarden US-Dollar). Experten hatten zuvor Quartalsumsätze in Höhe von 1,37 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

R2-Serienfertigung als zentraler Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Lichtblick im Quartalsbericht ist der offizielle Start der Produktion des Modells R2 im Werk in Normal, Illinois. RJ Scaringe, CEO von Rivian, betonte in der begleitenden Earnings Presentation, dass das Unternehmen damit eine neue Ära der Skalierbarkeit einleite. Die R2-Plattform ist darauf ausgelegt, die Materialkosten im Vergleich zur R1-Serie um etwa 50 Prozent zu senken, was für das Erreichen der Profitabilität von entscheidender Bedeutung ist. Erste Auslieferungen des neuen Modells an Endkunden werden laut Firmenangaben bereits für die kommenden Wochen vorbereitet.

Finanzielle Stabilität durch strategische Partner

Um den kapitalintensiven Hochlauf der Produktion zu finanzieren, sicherte sich Rivian weitere Liquidität durch die Kooperation mit der Volkswagen Gruppe. Durch das Erreichen technischer Meilensteine wurde eine weitere Investitionstranche von einer Milliarde US-Dollar freigeschaltet. Darüber hinaus plant das Unternehmen, ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar für den Aufbau der Fabrik in Georgia zu nutzen. Diese Mittel sind notwendig, um die langfristige Produktionskapazität auf die angestrebten 300.000 Einheiten pro Jahr zu heben.

Aktienreaktion: Gewinne schmelzen dahin

Nach einem anfänglich positiven Impuls schlug die Stimmung an der NASDAQ im nachbörslichen Handel deutlich um. Die Rivian-Aktie notierte nachbörslich zeitweise 5,01 Prozent im Minus bei 15,58 US-Dollar. Dieser Abverkauf könnte auf Sorgen hinsichtlich des weiterhin hohen Cash-Burn-Raten zurückzuführen sein, da das Unternehmen für das Gesamtjahr 2026 weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen minus 2,1 Milliarden US-Dollar und minus 1,8 Milliarden US-Dollar erwartet. Anleger scheinen derzeit skeptisch, ob die vorhandenen Mittel ohne weitere Kapitalerhöhungen bis zum Erreichen des positiven Cashflows ausreichen werden.

Fazit für Anleger

Die aktuelle Kursentwicklung könnte verdeutlichen, dass der Markt trotz operativer Meilensteine wie dem R2-Produktionsstart weiterhin die finanziellen Risiken in den Vordergrund stellt. Eine nachhaltige Erholung der Aktie dürfte maßgeblich davon abhängen, ob es Rivian gelingt, die Produktion ohne nennenswerte Rückschläge zu skalieren und die Verluste pro Fahrzeug wie geplant zu reduzieren. Solange die Profitabilität nicht in greifbare Nähe rückt, dürfte das Papier ein hochvolatiles Investment für risikoaffine Anleger bleiben. Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: David Becker/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com

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