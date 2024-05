Bücher geöffnet

Der SAP-Konkurrent Salesforce hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bilanz für das erste Quartal veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Salesforce 2,44 US-Dollar Gewinn je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,37 US-Dollar belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte das EPS von Salesforce noch 0,20 US-Dollar betragen.

Der Umsatz des SAP-Rivalen belief sich im abgeschlossenen Jahresviertel auf 9,13 Milliarden US-Dollar. Nachdem Salesforce im Vergleichszeitraum des Vorjahres 8,25 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatten, waren die Analysten nun von einem Umsatzanstieg auf 9,15 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die an der NYSE gelistete Salesforce-Aktie reagierte im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Kurssturz um 16,72 Prozent auf 226,20 US-Dollar. Auch die SAP-Aktie steht daraufhin am Donnerstag unter Druck - via XETRA verliert sie zeitweise 3,05 Prozent auf 170,46 Euro.

Der jüngste Aufwärtstrend, der die Titel des Softwareherstellers SAP wieder an das Ende März erreichte Rekordhoch von 184,48 Euro herangeführt hatte, gerät damit in Gefahr. Die Papiere fielen zudem unter die 21- und die 50-Tage-Linie, das kurz- bis mittelfristige Chartbild dürfte sich also eintrüben.

Ursache der Abverkäufe dürfte der Ausblick für das zweite Quartal sein. Hier peilt Salesforce ein EPS von 2,34 bis 2,36 US-Dollar je Aktie an sowie einen Umsatz von 9,2 bis 9,25 Milliarden US-Dollar. Beides bleibt hinter dem Gewinnkonsens von 2,4 US-Dollar je Aktie sowie dem Umsatzkonsens 9,35 Milliarden US-Dollar zurück.

Bei Salesforce leidet der Ausblick aufgrund einer schwachen Nachfrage im Cloudgeschäft. Dies schreckt Anleger auf, weil auch für SAP das Cloudgeschäft eine immer größere Bedeutung gewinnt.

Die Analysten der Schweizer Bank UBS schrieben in einer Einschätzung zu den Salesforce-Zahlen, die Malaise sei umfassend und nicht allein Salesforce-spezifisch zu sehen. Anzeichen einer Erholung im zweiten Halbjahr seien nicht auszumachen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX