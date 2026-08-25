Salesforce-Aktie springt kräftig hoch: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

KI-Nachrichtenüberblick

• Salesforce verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein Ergebnis je Aktie von XXX US-Dollar, deutlich über den Erwartungen von 3,27 US-Dollar.

• Die Umsatzerlöse lagen bei XXX Milliarden US-Dollar, was besser war als die prognostizierten 11,33 Milliarden US-Dollar und im Vergleich zum Vorjahr (10,24 Milliarden US-Dollar) gestiegen ist.