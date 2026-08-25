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Salesforce-Aktie springt kräftig hoch: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

Salesforce-Aktie springt kräftig hoch: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

Der Software-Konzern Salesforce hat seine aktuelle Bilanz vorgelegt. So hat sich das Geschäft des SAP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn entwickelt.

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Der US-Softwarekonzern Salesforce hat seine Bücher für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 geöffnet. Im abgelaufenen Jahresviertel verzeichnete der SAP-Rivale ein Ergebnis je Aktie von 5,90 US-Dollar. Die Erwartungen von 43 Marktbeobachtern lagen im Vorfeld bei durchschnittlich 3,27 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der CRM-Spezialist ein EPS von 1,96 US-Dollar erzielt.

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Auf der Einnahmenseite verbuchte der Software-Gigant im vergangenen Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 11,34 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt das Unternehmen minimal besser ab als von Experten prognostiziert: Die Schätzungen von 41 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 11,33 Milliarden US-Dollar belaufen (Vorjahr: 10,24 Milliarden US-Dollar).

Die Salesforce-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks zeitweise 7,5 Prozent im Plus bei 221,50 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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08:01 SAP SE Neutral UBS AG
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27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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