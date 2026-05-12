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Eine robuste Nachfrage und der Flottenausbau haben beim Autovermieter Sixt für ein weiteres Rekordquartal gesorgt.

Bei einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf knapp 929 Millionen Euro erzielte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 2,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr war im saisonal ohnehin schwächsten Jahresviertel noch ein Verlust von 17,6 Millionen Euro angefallen.

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Auch unter dem Strich erwirtschaftete Sixt ein Plus: Der Überschuss betrug 1,5 Millionen Euro nach einem Nettoverlust von 12,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Co-Konzernchef Alexander Sixt sprach laut Mitteilung vom Mittwoch von einem erneuten Umsatzrekord für ein erstes Quartal. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet. Den Jahresausblick bestätigte Sixt.

Damit steht für 2026 weiterhin ein Umsatz von 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro im Plan, sowie eine Vorsteuerrendite im Bereich von 10 Prozent. "Wir wachsen weiter profitabel, weil unsere Strategie klar und konsequent ist: knappe, nachfrageorientierte Flotte, anhaltend starke Investitionen in Premium-Fahrzeuge, Marke, Netzwerk und Technologie", sagte Alexander Sixt.

Die Sixt-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,89 Prozent höher bei 71,10 Euro.

/mis/men/he

PULLACH (dpa-AFX)