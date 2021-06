Slack verbucht Umsatzplus - Slack-Aktie vorbörslich schwächer

Werbung

Heute im Fokus

DAX wenig bewegt -- HomeToGo will über Lakestar-SPAC an die Börse -- Musk-Tweet setzt erneut Bitcoin unter Druck -- SPAC von Ackman steigt bei UMG ein -- Tesla, HELLA, HOCHTIEF, DWS, Slack im Fokus

EU-Kommission startet Untersuchung gegen Facebook. Russland verzichtet teilweise auf Reserven in US-Dollar. Kartellamt schaut Google auch bei Nachrichtenangebot Google News Showcase auf die Finger. AstraZeneca und Merck & Co vermelden Erfolg mit Brustkrebsmittel - AstraZeneca beruft neuen CFO. OSRAM verkauft DS-Sparte in Nordamerika an Acuity Brands.