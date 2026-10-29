STMicroelectronics-Aktie in Grün: So entwickelt sich das Geschäft im vergangenen Quartal
Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. So fiel das Ergebnis aus.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.
In Paris steigt die STMicro-Aktie zeitweise 1,21 Prozent auf 43,895 Euro, nachdem anfänglich noch abgegeben hatte.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf STMicroelectronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com