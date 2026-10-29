DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.693 -1,5%Euro 1,1138 -0,1%Öl 114,2 -1,0%Gold 4.036 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bücher geöffnet

STMicroelectronics-Aktie in Rot: So entwickelt sich das Geschäft im vergangenen Quartal

STMicroelectronics-Aktie in Rot: So entwickelt sich das Geschäft im vergangenen Quartal

Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. So fiel das Ergebnis aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
43.18 EUR -0.60 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.

Werbung

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.

Da der Handel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht eröffnet war, kann die STMicroelectronics -Aktie dort zunächst nicht auf die Geschäftszahlen reagieren. Im vorbörslichen Handel via Tradegate kündigt sich jedoch bereits zwischenzeitlich ein Minus von 1,52 Prozent auf 42,80 Euro an.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle STMicroelectronics Aktie News

Werbung

STMicroelectronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
14.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
09.09.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.