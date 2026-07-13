TRATON-Aktie dennoch leichter: Operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal

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14.07.26 09:29 Uhr

Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat im zweiten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Dies war in erster Linie der Marke International Motors (ehemals Navistar) zu verdanken.

Diese verbuchte zusätzliche zollbezogene Forderungen, die keinen Einfluss auf den Cashflow hatten, wie die TRATON Group mitteilte.

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Nach vorläufigen Zahlen lag das bereinigte operative Konzernergebnis bei 957 Millionen Euro, was einer bereinigten operativen Rendite von 8,1 Prozent entspricht. Analysten hatten der Mitteilung zufolge im Konsens nur 763 Millionen Euro bei einer Marge von 6,6 Prozent erwartet. International Motors erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 115 Millionen Euro und eine Marge von 5,6 Prozent. Hier hatten die Analysten für das Quartal mit einem Verlust von 21 Millionen Euro und eine Marge von minus 1,0 Prozent kalkuliert.

Aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs, bei dem für die zweite Jahreshälfte ein stärkerer Beitrag erwartet werde, lag der Netto-Cashflow bei TRATON Operations mit minus 18 Millionen im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen von plus 283, teilte TRATON weiter mit.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 34,54 Euro.

DJG/sha

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