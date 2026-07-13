TRATON-Aktie fester: Operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal

KI-Nachrichtenüberblick

• Die TRATON Group verzeichnete zusätzliche zollbezogene Forderungen, die keinen Einfluss auf den Cashflow hatten, und erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 957 Mio. Euro mit einer Marge von 8,1 %, deutlich über den Analystenerwartungen.

• International Motors erreichte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 115 Mio. Euro und eine Marge von 5,6 %, während Analysten einen Verlust von 21 Mio. Euro erwarteten.