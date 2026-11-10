Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Erwartungen beim Umsatz knapp verfehlt

KI-Nachrichtenüberblick

• Volatus Aerospace verzeichnete im dritten Quartal 2026 eine kontinuierliche Ergebnisverbesserung mit einem EPS, das besser als die Analystenschätzungen ausfiel.

• Das Unternehmen erzielte Umsätze von etwa 10,6 Millionen CAD, was den Erwartungen entsprach und im Vergleich zum Vorjahresquartal stabil blieb.