KI-Nachrichtenüberblick

• Xiaomi hat die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal bis 30. September 2026 veröffentlicht, mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von XXX CNY, deutlich niedriger als die Vorjahreszahl von 0,42 CNY.

• Der Umsatz lag bei XXX Milliarden CNY, was besser ist als die durchschnittliche Prognose von 105,59 Milliarden CNY, obwohl im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Rückgang von 6,65 % verzeichnet wurde.