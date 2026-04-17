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AT&T-Aktie fällt trotz überraschend vieler neuer Mobilfunkkunden

22.04.26 14:38 Uhr
AT&T-Aktie sackt an der NYSE ab - trotz Kundenboom im Mobilfunk | finanzen.net

Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal trotz des starken Wettbewerbs den Umsatz gesteigert und mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet.

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Der Konzern setzte dabei auf Bündelpakete und Sonderangebote. Zu Jahresbeginn entschieden sich netto rund 294.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Im vorbörslichen NYSE-Handel fällt die AT&T-Aktie zeitweise 1,93 Prozent auf 25,38 US-Dollar.

Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um fast drei Prozent auf 31,5 Milliarden US-Dollar (rund 26,8 Mrd Euro) und lagen damit leicht über den Markterwartungen. Rückenwind kam vom Wachstum im Mobilfunk-Geschäft und bei Internetzugängen für Haushalte. Zudem profitierte das Unternehmen von dem im Februar abgeschlossenen Kauf des Glasfasergeschäfts von Lumen Technologies.

Unter dem Strich verdiente AT&T mit gut 3,8 Milliarden Dollar zwölf Prozent weniger als im sehr starken Vorjahreszeitraum, damals hatte der Konzern noch von einem milliardenschweren Gewinn aus einer Unternehmensbeteiligung profitiert. Die Ziele für 2026 bekräftigte das Management.

AT&T hat im ersten Quartal ein neues Berichtsformat eingeführt. Kennzahlen zum rückläufigen Kupferkabelgeschäft werden nun in einem eigenen "Legacy"-Segment ausgewiesen, während die Finanzdaten der Glasfaser- und drahtlosen Festnetz-Breitbandsparten im Segment "Advanced Connectivity" zusammengefasst werden. Hier gewann der Konzern 512.000 neue Internet-Privatkunden hinzu.

/err/tav/jha/

DALLAS (dpa-AFX)

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Bildquellen: Lester Balajadia / Shutterstock.com

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