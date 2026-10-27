SUSS MicroTec-Aktie bricht ein: Konzern verlagert Fertigung und kassiert Prognose

Bündelung

27.10.26 15:31 Uhr

SUSS MicroTec wird künftig nicht mehr an seinem Hauptsitz in Garching bei München produzieren.

Wie der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mitteilte, wird die Fertigung künftig an den Standorten Zhubei in Taiwan und Sternenfels in Deutschland gebündelt. Wegen anfallender Einmalkosten und Umsatzverschiebungen senkt der im MDAX und TecDAX notierte Konzern seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

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"Durch die Bündelung unserer Produktionsaktivitäten schaffen wir eine effizientere und stärker skalierbare Fertigungsstruktur", sagte COO Thomas Rohe. Die Maßnahme gehe mit einer "Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden" einher, so SUSS MicroTec. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Kompetenzen und die Konzernzentrale werden weiterhin in Deutschland bleiben und ausgebaut.

Die Einmalaufwendungen werden sich auf rund 6,2 Millionen Euro belaufen, wovon 4,5 Millionen Euro dieses Jahr anfallen werden.

Für das laufende Jahr rechnet SUSS nun mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wird bei 5 bis 7 Prozent gesehen. Bislang hatte SUSS Erlöse von 425 bis 485 Millionen Euro und eine Marge von 8 bis 10 Prozent angepeilt. Die Bruttomarge wird weiterhin bei 35 bis 37 Prozent gesehen. Ein weiterer Grund für die Senkung des Ausblicks ist die angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten.

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"Die kurzfristigen Belastungen sind bewusste Ausgaben in zusätzliche Skalierbarkeit und operative Effizienz", sagte CFO Cornelia Ballwießer laut Mitteilung.

SUSS-Aktie nach Prognosesenkung zweistellig im Minus - Tief seit März

Die Aktien von SUSS MicroTec sind am Dienstag für ihre Prognosesenkung abgestraft worden. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie tauchten um gut 13 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit März. Zuletzt geht es noch 5,71 Prozent auf 49,36 Euro nach unten.

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Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni haben sie inzwischen mehr als 60 Prozent verloren, liegen für das Gesamtjahr aber immer noch 16 Prozent im Plus.

Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte SUSS 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor bei der Ebit-Marge 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren.

Die Zahlen zum 3. Quartal wird SUSS wie geplant am 5. November veröffentlichen.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)