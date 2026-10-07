DAX 25.075 -1,5%ESt50 6.160 -1,8%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,27 -2,3%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.761 -1,7%Euro 1,1177 -0,7%Öl 101,8 +1,2%Gold 4.120 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bündnis protestiert gegen Reform der Energiepolitik

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.34 EUR 0.39 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
E.ON SE
16.88 EUR -0.14 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
RWE AG St.
57.50 EUR -0.82 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
13.50 EUR -0.42 EUR -3.02 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.44 EUR 0.72 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Unternehmen, Branchen- und Umweltverbänden will an diesem Freitag im Berliner Regierungsviertel gegen geplante Änderungen der Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren. Unter dem Motto "Erneuerbare Energien - Ausbauen statt Ausbremsen" hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) zu der Demonstration aufgerufen. Im Mittelpunkt stehen die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und Änderungen beim Stromnetzausbau.

Werbung

Die Bundesregierung bekenne sich zwar grundsätzlich zu den Ausbauzielen und zu den erneuerbaren Energien, sagte BEE-Hauptgeschäftsführerin Christine Falken-Großer. "Unser Problem ist, dass wir in den vorgelegten Gesetzesentwürfen diesen ganzen Rahmen überhaupt nicht wiedererkennen."

Aus Sicht des Verbands drohen die geplanten Regelungen den weiteren Ausbau und Investitionen in neue Anlagen zu erschweren. "Projekte werden zurückgestellt, Investitionen liegen auf Eis", hieß es vom BEE.

Ausbau nicht bremsen

Das Bündnis Klima-Allianz Deutschland beteiligt sich an der Demonstration. Geschäftsführerin Viviane Raddatz verwies auf die Folgen der Abhängigkeit von fossilen Energien und steigende Kosten. Für mehr Wärmepumpen, Elektromobilität und eine zunehmend elektrifizierte Industrie brauche es vor allem mehr und günstigeren Strom aus erneuerbaren Energien. "Und dahin müssen die politischen Entscheidungen lenken. Sowohl auf der Industrieseite als auch für die Haushalte bräuchten wir da die Entscheidung", sagte sie.

Werbung

Auch aus den Kommunen kommt Kritik. Christian Porsch, Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Speichersdorf und Sprecher des Bürgermeisterappells "Zusammen Erfolgreich Erneuerbar", verwies auf bereits getätigte Investitionen. "Der Bund darf die Kommunen nicht im Regen stehen lassen", sagte er./lea/DP/mis

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.