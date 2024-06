Bündnis will Integration Geflüchteter auf Arbeitsmarkt voranbringen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wollen die Integration von Geflüchteten am deutschen Arbeitsmarkt voranbringen. Am Dienstag wurde dazu in Frankfurt das Bündnis Tent Deutschland gestartet. Tent will den Mitgliedsunternehmen laut einer Mitteilung unter anderem bei Schulungen für Personalabteilungen und beim Ideenaustausch helfen.

Das internationale Netzwerk Tent Partnership for Refugees wurde 2016 in den USA gegründet. Neben Deutschland ist Tent in elf weiteren Ländern in Nord- und Südamerika und Europa tätig. Tent Deutschland haben sich zum Start mehr als 60 Unternehmen angeschlossen, darunter adidas, die Deutsche Bahn, DHL, die Otto-Gruppe, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Zalando und der Fußballverein Eintracht Frankfurt./nif/DP/mis