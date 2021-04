Büromöbelhändler Takkt macht Maria Zesch zur neuen Chefin

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Büromöbelhändler TAKKT hat eine Nachfolgerin für Vorstandschef Felix Zimmermann gefunden. Maria Zesch werde die Führung des Unternehmens am 1. August übernehmen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitagabend in Stuttgart mit. Zimmermann werde bereits nach der Hauptversammlung am 11. Mai auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.

Der Manager hatte bereits im September angekündigt, dass er seinen eigentlich bis zum Jahr 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der Aufsichtsrat hatte daraufhin eine Nachfolgeregelung bereits für das Jahr 2021 ins Auge gefasst./stw/he