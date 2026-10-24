Bufab Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Bufab Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Bufab Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,750 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Bufab Registered 2,24 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,10 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,20 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.net
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