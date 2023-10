Buffett-Aktie Occidental Petroleum-Aktie an der NYSE vorbörslich in Grün: Occidental Petroleum profitiert von starken Ölpreisen

Buffett-Liebling

Gestiegene Ölpreise treiben den Kurs der Buffett-Aktie Occidental Petroleum am Mittwoch an.

• Occidental Petroleum-Aktie auf Kaufzetteln

• Nahostkonflikt als Treiber für Ölpreise

• Börsenlegende Buffett seit 2019 investiert

Occidental Petroleum-Aktie springt an

Mit positiven Notierungen zeigt sich am Mittwoch die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Occidental Petroleum. Im vorbörslichen Handel an der NYSE geht es für das Papier zeitweise um 0,87 Prozent aufwärts auf 66,10 US-Dollar. Damit knüpft der Schein an seine bisherigen Gewinne an: Auf Jahressicht schlägt bereits ein Plus in Höhe von 4,03 Prozent zu Buche.

Nahostkonflikt im Fokus

Angetrieben wird die Oxy-Aktie von den starken Ölpreisen. Zum Wochenbeginn notierte der Rohölpreis noch schwächer, ehe sich am Dienstag dann leichte Erholungstendenzen ergaben. Am heutigen Mittwoch werden hingegen sogar satte Kursgewinne beobachtet. Hintergrund der volatilen Kursbewegungen ist der Nahostkonflikt, in dem sich eine weitere Eskalation abzeichnet. Im Zuge der Bodenoffensive Israels kam es zu einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Am Wochenende legten die USA noch diplomatische Bemühungen an den Tag, um den Konflikt abzuschwächen. Marktbeobachter befürchten nun jedoch, dass sich die geladene Stimmung weiter hochschaukelt. Mit den nun wieder verstärkten geopolitischen Sorgen zeigt sich damit auch der Ölmarkt höher, schließlich würde die Ausweitung des Konflikts die Versorgungssicherheit von Öl bedrohen.

Occidental Petroleum-Aktie gehört zu Buffetts Lieblingen

Die Occidental Petroleum-Aktie gehört bereits seit einigen Jahren zu den Favoriten von Berkshire Hathaway-Chef und Börsenlegende Warren Buffett. Das "Orakel von Omaha" hat ein Faible für Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum solide Ergebnisse vorweisen, regelmäßig Dividenden ausschütten, eine starken Marke sind und in einem sicheren Unternehmenssektor agieren. Spätestens seit vergangenem Jahr, als die Energiepreise im Rahmen des Ukraine-Krieges deutlich anzogen und besonders Öl- und Gaskonzerne von den Preiserhöhungen profitierten, dürfte klar sein, dass Buffett einmal mehr ein gutes Händchen für seine Beteiligung an Occidental Petroleum bewiesen hat.

Redaktion finanzen.net