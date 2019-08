2. Quartal 2019: Diese Aktien hat Warren Buffett im Depot - Buffett kauft weiter Amazon-Aktien zu

Jedes Quartal muss Warren Buffett das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC vorlegen. Darin ist aufgelistet, welche Aktien sich aktuell in seinem Depot befinden, wo er zugekauft und wo er Anteile abgestoßen hat. Im ersten Quartal dieses Jahres investierte das Orakel von Omaha erstmals in den E-Commerce-Giganten Amazon . Den Anteil am Handelskonzern hat er im zweiten Quartal um 11 Prozent aufgestockt und besitzt nun 537.300 Amazon-Aktien mit einem Gegenwert von 1,02 Milliarden US-Dollar. Amazon macht in seinem Depot einen Anteil von 0,49 Prozent aus. Im Ranking sind die Top 15 Aktieninvestments von Berkshire Hathaway aufgeführt.







Platz 16: Das Ranking Institutionelle Anleger und Hedgefonds-Manager mit einem Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar müssen jedes Quartal das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen. Zu diesen Größen zählt auch der Starinvestor Warren Buffett. Im Ranking sind die 15 größten Aktieninvestments seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway aufgelistet. Diese sind nach dem Prozentanteil am Depot gestaffelt und beziehen sich auf das zweite Quartal 2019. Stand ist der 15.08.2019. Quelle: sec.gov, Bild: istockphoto / EdStock

