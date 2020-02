4. Quartal 2019: Diese Aktien hat Warren Buffett im Depot - Apple und Wells Fargo reduziert - Kroger-Aktien gekauft

Warren Buffett muss jedes Quartal das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen. Das Formular zeigt, wie groß die Beteiligungen seiner Investmentholding Berkshire Hathaway an den im Depot enthaltenen Konzerne ist. Im vierten Quartal hat Buffett einige Verkäufe und Zukäufe getätigt. Während er sein Engagement in Apple Travelers und Wells Fargo verringerte, kaufte er 18,94 Millionen Kroger -Aktien, was einem Anteil am Gesamtdepot von 2,4 Prozent gleichkommt. Im Ranking sind die Top-15-Aktieninvestments von Buffett aufgeführt.

Platz 16: Das Ranking Jedes Quartal müssen institutionelle Anleger und Hedgefonds-Manager mit einem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen. Unter ihnen auch der Star-Investor Warren Buffett. Im Ranking sind die 15 größten Aktieninvestments seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway aufgelistet. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt und beziehen sich auf das vierte Quartal 2019. Stand ist der 14.02.2020. Quelle: sec.gov, Bild: istockphoto / EdStock

