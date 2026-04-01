DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -2,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.583 -0,4%Euro1,1686 -0,2%Öl106,0 +4,4%Gold4.690 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street schließt in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft im Fokus
Top News
Intel-Aktie springt zweistellig an: Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - Umsatz überzeugt Intel-Aktie springt zweistellig an: Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - Umsatz überzeugt
Bank of America: Stimmung unter Fondsmanagern trübt sich spürbar ein Bank of America: Stimmung unter Fondsmanagern trübt sich spürbar ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bulgarien: Amtliches Endergebnis bestätigt klaren Wahlsieg von Radew

23.04.26 22:29 Uhr

SOFIA (dpa-AFX) - Nun ist es amtlich: In Bulgarien hat die Allianz von Ex-Staatschef Rumen Radew die vorgezogene Parlamentswahl vom Sonntag deutlich gewonnen. Die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia veröffentlichte am Abend das amtliche Endergebnis der Wahl vom Sonntag. Demnach landete Radews Wahlbündnis Progressives Bulgarien (PB) mit 44,59 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Damit wird Radews Allianz mit 131 Mandaten eine absolute Mehrheit im 240 Sitze umfassendes Parlament haben.

Der frühere Kampfjet-Pilot Radew war im Januar vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten, um an der Parlamentswahl teilzunehmen. Der Ex-General gilt als russlandfreundlich. In der Wahlnacht hatte er gesagt, Europa müsse seine Konkurrenzfähigkeit wiederherstellen und die Deindustrialisierung stoppen.

Mit großem Abstand nach Radews Allianz folgt das konservative prowestliche Bündnis Gerb-SDS mit 13,38 Prozent. Drittstärkste politische Kraft ist mit 12,61 Prozent der proeuropäische liberal-konservative Verband PP-DB (37 Sitze). Ins neu gewählte Parlament ziehen insgesamt fünf politische Kräfte ein.

Die Wahlbeteiligung war bei dieser achten Parlamentswahl in fünf Jahren mit 51,11 Prozent für bulgarische Verhältnisse recht hoch. Vergleichbar hoch war die Teilnahme an der regulären Parlamentswahl im April 2021 gewesen./el/DP/he