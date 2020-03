Bulgarien: Dialog der EU mit der Türkei notwendig

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow hat sich bei einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen Dialog mit der Türkei eingesetzt. Europa bedürfe Lösungen, die nur im Dialog mit allen Betroffenen erreicht würden, die mit dem Migrationsstrom direkt konfrontiert seien - einschließlich mit der Türkei, sagte Borissow nach einer Mitteilung der Regierung in Sofia vom Donnerstag. "Die Diplomatie, und nicht die Waffen müssen die Krise lösen", so. Ein ähnliches Gespräch führte der bulgarische Regierungschef auch mit EU-Ratspräsident Charles Michel.

Borissow lobt immer wieder Bulgariens guten Dialog mit der Türkei und die bilaterale Zusammenarbeit beim Schutz der gemeinsamen Landgrenze vor illegal eindringenden Migranten. Dies bekräftigte er auch nach einem Treffen in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag.

An der mit Zäunen und Überwachungstechnik geschützten bulgarischen EU-Außengrenze zur Türkei war es auch am Donnerstag amtlichen Angaben zufolge ruhig. Die Türkei lasse keine Migranten in Richtung Bulgarien durch, sagte Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur BTA./el/DP/eas