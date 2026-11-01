DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.582 +0,7%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bulgarien hat gewählt: Präsidentin Jotowa nach Prognosen vorn

SOFIA (dpa-AFX) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Bulgarien deutet sich nach ersten Prognosen eine Mehrheit für Amtsinhaberin Ilijana Jotowa an. Wie aus Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe des bulgarischen Meinungsforschungsinstituts Mjara hervorgeht, könnte Jotowa, die Kandidatin der regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB), auf 51 Prozent der Stimmen kommen.

Werbung

Bei klarem Rückstand folgt den Angaben zufolge der prowestliche Herausforderer Andrej Gjurow mit knapp 45 Prozent. Der frühere Interimsregierungschef wird vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt.

Ukrainekrieg prägt Wahl in Bulgarien

Der Ukrainekrieg unweit von Bulgarien verleiht der Wahl in dem Land an der Ostflanke der Nato eine neue Dimension. Jotowa setzte sich im Wahlkampf immer wieder für eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen mit Russland ein. Sie sagte, sie wolle eine bulgarische "Präsidentin des Friedens" sein.

Gjurow ließ im Wahlkampf eine engere Orientierung an den westlichen Partnern erwarten sowie eine stärkere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Werbung

Die Wahl in dem südöstlichen EU-Land wurde von dem Konflikt überschattet. In der bulgarischen Wirtschaftszone im Schwarzen Meer - und auch in der des Nachbarlandes Rumänien - häuften sich in den vergangenen Wochen Drohnenangriffe auf Handelsschiffe.

6,5 Millionen Bürger konnten wählen

Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren konnten wählen. Die Wahlbeteiligung lag kurz vor Wahlschluss Meinungsforschern zufolge bei nur 29 Prozent. Damit war das Interesse an der Stichwahl aber größer als beim ersten Wahlgang vor einer Woche./el/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.