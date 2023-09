Bulgarien stoppt Import von Sonnenblumenkernen aus Ukraine

SOFIA (dpa-AFX) - Das EU-Land Bulgarien will den Import von Sonnenblumenkernen aus der Ukraine vorübergehend stoppen, um heimische Erzeuger zu unterstützen. Nach Protesten von Landwirten unterzeichneten die prowestliche Regierung und Vertreter von etwa zwei Dutzend Agrarverbänden am Mittwoch in Sofia ein Memorandum. Die Landwirte erklärten damit ihre am Montag begonnenen Proteste und Blockaden mit Agrarmaschinen für beendet. Auslöser für die Proteste war eine Aufhebung der Importbeschränkungen aus der Ukraine in der Vorwoche.

Die Importe von Sonnenblumenkernen aus der Ukraine sollen nach dem vorab veröffentlichten Memorandum so lange gestoppt werden, bis die heimische Ernte 2022-2023 verarbeitet ist und die von der Industrie noch benötigten Mengen festgelegt worden sind. Zudem soll mit der EU-Kommission ausgehandelt werden, dass die ukrainischen Getreideimporte die nationale Produktion um nicht mehr als zehn Prozent übertreffen sollen. Außerdem soll der Sektor vom Staat mit 63 Millionen Lewa (rund 32 Millionen Euro) zusätzlich unterstützt werden./el/DP/nas