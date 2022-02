Bulgarien verurteilt Anerkennung ostukrainischer Gebiete

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien hat die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland verurteilt. "Eine nachhaltige Lösung dieser Krise kann nicht durch Verletzung des internationalen Rechts und durch militärische Mittel gefunden werden", schrieb Staatschef Rumen Radew am Dienstag auf Twitter, ohne Russlands Präsidenten zu erwähnen. "Wir unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen", hieß es zudem in einem Tweet von Ministerpräsident Kiril Petkow. Das Parlament des EU- und Nato-Landes wollte eine Erklärung zur Entwicklung der Ukraine-Krise verabschieden./el/DP/eas