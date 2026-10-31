DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.248 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bulgarien vor entscheidender Stichwahl: Jotowa oder Gjurow?

SOFIA (dpa-AFX) - Das EU- und Nato Land Bulgarien steht am Sonntag vor einer wegweisenden Stichwahl um das Präsidentenamt. Antreten werden Präsidentin Ilijana Jotowa, eine frühere sozialistische Europaabgeordnete, und der konsequent prowestliche Ex-Interimsregierungschef Andrej Gjurow, der vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt wird. Beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag landete Jotowa mit 34,76 Prozent der Stimmen nur knapp vor Gjurow (31,95) auf Platz eins.

Werbung

Die Wahl in dem Land an der Ostflanke der Nato wird vom Ukrainekrieg überschattet. Das Schwarze Meer, an das Bulgarien grenzt, wird wegen Drohnenangriffen auf Handelsschiffe immer mehr zum Kriegsschauplatz. Zudem wurden Antennen von Starlink in Brand gesetzt, dessen Netz Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im russischen Angriffskrieg ist.

Bei der Stichwahl dürfte entschieden werden, ob Sofia stärker auf eine klare westliche Ausrichtung setzt, wie sie Gjurow erwarten lässt, oder ob Jotowa die zurückhaltende Linie von Regierungschef Rumen Radew im Präsidialamt weiter fortsetzt./el/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.