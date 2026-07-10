Siemens Energy-Aktie polarisiert: Analysten könnten kaum gespaltener sein

Bullen vs. Bären

13.07.26 11:46 Uhr

Kaum eine im DAX enthaltene Aktie spaltet die Analysten derzeit so stark wie Siemens Energy: ein Haus warnt vor dem Zyklushoch, andere sehen deutlich mehr Potenzial.

• Der breiten Analystenmeinung liegt eine Kurszielspanne von 130 bis 260 Euro zugrunde, wobei die tatsächliche Entwicklung stark von der Robustheit der Auftragsdynamik im kommenden Quartal abhängt.

• Barclays warnt vor einem möglichen zyklischen Hoch, da der aktuelle Aktienkurs bereits die Hochphase des Geschäftszyklus widerspiegelt, während andere Analysten die starke Auftragsdynamik und das Wachstumspotenzial betonen.

• Jefferies bestätigt sein Kursziel von 215 Euro für Siemens Energy, während RBC und JPMorgan weiterhin deutlich mehr Potenzial sehen und ihre Kursziele auf 210 bzw. 235 Euro anheben.

Jefferies bestätigt sein Kursziel von 215 Euro für Siemens Energy erneut

Barclays stuft die Aktie herab, hebt das Kursziel aber leicht an

RBC und JPMorgan erwarten weiterhin deutlich mehr Potenzial

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Die Siemens Energy-Aktie notiert am Montag via XETRA zeitweise bei 152,38 Euro (+0,17 Prozent) und hat damit zuletzt deutlich von ihrem Rekordhoch korrigiert. Genau diese Kursentwicklung spiegelt sich inzwischen auch in den Analystenmeinungen wider: Während Jefferies sein Kursziel von 215 Euro bestätigt, stuft Barclays die Papiere herab. Zwischen den Kurszielen der großen Häuser liegen inzwischen mehr als 100 Euro Differenz. Die zentrale Frage: Ist der aktuelle Auftragsboom bei Gasturbinen und Netztechnik ein struktureller Wandel, getragen vom Strombedarf der künstlichen Intelligenz, oder nur ein zyklisches Hoch, das sich nicht wiederholen lässt?

Jefferies sieht Rückenwind für Siemens Energy-Aktie durch US-Hitzewelle

In seiner am 13. Juli 2026 vorliegenden Studie verweist Jefferies-Analyst Lucas Ferhani auf die Hitzewelle in den USA Anfang Juli. Der Netzbetreiber PJM verzeichnete dadurch einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt, was Notfallgenehmigungen und Warnmeldungen nach sich zog. Ferhani wertet das laut dpa-AFX Analyser als Bestätigung seiner These: Gasbefeuerte Stromerzeugung und dezentrale Energielösungen für Rechenzentren gewinnen an Bedeutung, um Stromausfälle zu vermeiden. Am Kursziel von 215 Euro und der Einstufung Buy ändert das nichts, die Argumentation wird lediglich untermauert.

Barclays warnt vor dem Zykluspunkt

Nur wenige Tage zuvor, am 7. Juli 2026, hatte Barclays-Analyst Vlad Sergievskii die Einstufung laut dpa-AFX Analyser von Equal Weight auf Underweight gesenkt, das Kursziel aber von 110 auf 130 Euro angehoben. Seine These: Der aktuelle Aktienkurs spiegelt bereits die Annahme wider, dass der außergewöhnlich starke Geschäftszyklus dauerhaft anhält. Zwar rechnet er bis 2030 mit einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von 25 Prozent pro Jahr, den Höhepunkt bei Auftragseingang und freiem Cashflow sieht er jedoch bereits im Jahr 2026.

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RBC und JPMorgan bleiben zuversichtlich

Andere Häuser widersprechen der Barclays-These deutlich. RBC Capital Markets bestätigte das Rating Outperform und hob das Kursziel von 200 auf 210 Euro an. Analyst Mark Fielding begründet das laut dpa-AFX Analyser mit einer frühen Erholungsphase der europäischen Industrie sowie dem weltweiten Netzausbau und neuen Rechenzentren.

Auch JPMorgan reiht sich in das positive Lager ein. Analyst Phil Buller hob das Kursziel am 8. Juli 2026 von 225 auf 235 Euro an und bestätigte die Einstufung Overweight. In seinem Branchenausblick für europäische Investitionsgüterunternehmen verweist er auf gute Kostenkontrolle, weiterhin starke Endmärkte für künstliche Intelligenz und den allgemeinen Elektrifizierungstrend, teils dürften Unternehmen zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus.

Kurszielspanne bei Siemens Energy-Aktie so breit wie selten

Der Analysten-Konsens aus derzeit elf erfassten Einschätzungen liegt bei 190,30 Euro. Dahinter verbirgt sich allerdings eine Spanne von 130 bis 260 Euro, für einen Wert aus dem DAX ungewöhnlich breit. Das Management selbst hatte die Jahresprognose im Frühjahr angehoben und rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent. Genau an diesem Punkt setzt die Kritik von Barclays an: Ein Teil des starken freien Cashflows stammt aus Effekten beim Working Capital, die sich nicht endlos fortschreiben lassen. Die bullischen Häuser stützen sich dagegen stärker auf die operative Auftragsdynamik als auf die Cashflow-Qualität, ein Unterschied, der bei den kommenden Quartalszahlen sichtbar werden dürfte.

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Wie robust die Auftragsdynamik tatsächlich ist, zeigt sich spätestens am 5. August 2026. Dann veröffentlicht Siemens Energy die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, und erst dann lässt sich prüfen, welche der gegensätzlichen Analystenthesen der Realität näherkommt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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